據美國國家廣播公司（NBC）報導，超過2百位退役美國將領，包括22位4星上將，24日發表聯署公開信，表態支持民主黨總統候選人拜登。他們指出，拜登具備擔任三軍統帥的特質和判斷力。至於川普，「他沒辦法面對或大或小的挑戰。」

這份星光熠熠的聯署將領名單，部分是近年內才退役，包括去年8月退伍，曾任參謀首長聯席會議副主席的空軍上將塞爾瓦(右一)、圖為2015年，前總統歐巴馬宣布提名塞爾瓦出任該職務後，向他握手致意。(路透)

這份星光熠熠的名單中，有部分是近年才剛退役的將領，包括去年8月退伍，曾任參謀首長聯席會議副主席的空軍上將塞爾瓦（Paul Selva）、去年退役的海軍中將霍伊（Gardner Howe），以及曾任海岸防衛隊司令的海軍上將祖肯夫特（Paul Zukunft）等。

除了參與聯署的將領，還有另外3百位前國安官員與外交官。其中有高齡96歲，美國史上唯一曾任中情局和聯邦調查局局長的韋伯斯特（William Webster），以及5位前國防部長，包括歐巴馬時代的佩涅塔、海格爾、卡特，和柯林頓時代的科恩和佩里。

連署人之一的前第六艦隊司令官，退役海軍上將艾伯特指出，「我的看法是，我有責任參與自己國家的公民事務。」曾是戰爭英雄的已故參議員麥肯，被川普批為是失敗者的言論，令艾伯特非常困擾，他說，很難接受抱持這種想法的人。

(中時 )