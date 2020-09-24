新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒，各國為避免群聚感染，紛紛祭出居家學習、遠距教學等方針。但美國眼科醫學雜誌卻指出，因疫情造成學童3C使用時間增加、戶外活動時間減少，將加劇近視風險！醫師表示，「近視控制」若未落實，恐造成眼睛病變。提醒家長應為孩子尋求有效控制近視度數的治療方式，避免度數持續惡化。

根據最新兒童近視流行病學報告指出，東亞近視率(73％)，遠高於歐洲(40％)、美洲(42％)和等大洲，其中東亞又以台灣地區近視比率最高。近視大多為後天環境因素造成，且95％的近視起因於眼軸拉長。台灣近視學童平均一年增加近視度數約為100度，高於美國平均值55度，更有可能五年就成高度近視(近視超過500度)族，與亞洲教育體制、戶外活動時間少相關。

「近視眼就像吹氣球，當越吹越大時，可能破掉和引發眼部病變」。高雄長庚紀念醫院眼科近視防治中心主任吳佩昌指出，近視發生尖峰年齡落在7-8歲及13-14歲，若年紀越小罹患近視，越容易高度近視，度數越深，眼部病變的風險也就越高，還可能出現白內障、青光眼、視網膜剝離、黃斑部病變等，甚至有演變為失明的風險。

守護靈魂之窗，除了建立學童良好的生活習慣，如保持適當用眼距離，提升每日戶外活動時間等，透過專業的治療介入，也是醫師建議家長應多多配合的護眼方式。吳佩昌指出，傳統近視控制治療方法，侷限性多，診間常見的現象包括，點散瞳劑畏光、角膜塑型片清潔不當造成感染等，造成孩童抗拒治療、家長放任小孩近視度數增長。美國食品藥物管理局(FDA)與台灣食品藥物管理署(TFDA)最新核准可延緩兒童近視加深的產品，經臨床研究證實，可控制兒童近視度數的增長，近視是很正常的現象，但如何尋求專業的治療方式、如何有效控制近視度數，才是家長需重視的問題。

(中時 )