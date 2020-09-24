桃園市第三處完工的八德二號社會住宅，共354戶，預定10月19日至30日開放申請，民眾可備妥相關文件透過網路，或親洽桃園市政府住宅發展處送提出申請，最快明年1月可入住。

八德二號社會住宅位於八德區豐田二路，鄰近八德區公所、豐德公園、興仁花園夜市及捷運綠線G01站，整體生活機能方便，提供354戶出租，分為3種房型：一房型214戶（17坪套房）、二房型106戶（25坪及33坪）、房型三34戶（37坪），採分級租金制, 一房型套房每月租金5,100至7,000元、二房型每月租金5,700至11,800元、三房型每月租9,300至12,700元。

申請條件：(1)18歲以上、(2)設籍桃園市滿一年或於桃園市就學、就業、(3)家庭成員於基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市均無自有住宅、(4)每人每月平均所得低於5萬3,484元、(5)不動產總價值低於540萬元，即符合八德二號社會住宅申請資格。

住宅發展處提醒，距離受理申請日尚有1個月的時間，建議民眾可於公告期間，先將應檢附文件備齊，並注意相關證明文件之有效期限，以節省後續申請作業時間；如已申請過八德一號社會住宅且審查資格合格之民眾，攜帶身分證件至住宅處，除了申請書外，無須檢附其他文件，即可依前次審查結果辦理。

相關申請資訊已公布於桃園市政府住宅發展處網站(網址http：／／ohd.tycg.gov.tw／)，書面申請資料可於10月起至桃園市政府住宅發展處、桃園市政府便民服務中心、桃園市各區公所索取。

(中時 )