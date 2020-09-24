最新的政黨街頭民調出爐，YouTuber「桃園孫先生」昨進行街頭民調，民進黨拿下43％的支持，獲得第一；國民黨居第二；時代力量則獲得0票。

桃園孫先生23日在桃園觀光夜市進行政黨民調，民進黨獲得19票（43％）領先，依序為國民黨13票（30％）、民眾黨3票（7％）、其他政黨有9票（20％）、時代力量0票。

投給民進黨的一位小姐表示，民進黨防疫做得不錯。本來以前是投給時代力量，但是因為黨主席涉貪，而改投民進黨。另一位也投給民進黨的先生，自稱是民進黨人。

一位學生投給國民黨，是因為前高雄市長韓國瑜的關係。一位婦人也投給國民黨，她認為，當初的經濟基礎和安定，是國民黨以及老榮民帶來的。

網有回應說：「好多夫妻是一個支持國民黨、一個支持民進黨。」、「一位女士說有先前國民黨治理，才有現在的經濟，說的好。」

時代力量獲得0票。網友認為，時代力量的票跑光了；黨主席涉貪辭職的殺傷力真的很大，希望政治人物引以為鑑。

(中時新聞網)