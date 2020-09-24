前高雄市副市長李四川今天回母校台北科技大學演講，李四川開玩笑說，離開高雄市政府之後，每天都睡得比較好。他也爆料，當初選擇去高雄，本來是怕前新北市長朱立倫要選總統，留在台北會被叫去幫忙，結果去了高雄，反而變成前高雄市長韓國瑜要選總統，讓他感嘆，「計畫趕不上變化」。

從高雄市政府卸任後，李四川首次公開演講就回到了母校台北科技大學，談論過去四十餘年的公職生涯，包括在中央與前行政院長江宜樺的對話，以及自己投身高雄市政府的原因，李四川表示雖然始終抱持著「面對問題就解決問題」的信念，仍在職涯中有所遺憾，只期盼能用坦誠的態度與人民溝通，稱職的扮演好每個角色。

「這個工作很辛苦我知道，因為你的位置我有做過」，在公部門任職四十餘年，從中央到地方，從基層到副市長，前高雄市副市長李四川曾這麼對市府公務員說過。

談及加入韓市府團隊的原因，李四川表示，雖然擔任過行政院秘書長、新北市副市長、高雄市副市長，但與提拔他的老闆並不熟，尤其跟韓國瑜超不熟，但妻子告訴他，如果留在台北可能要幫忙朱立倫選總統，要他趕快躲到高雄，結果去了高雄反而遇上韓國瑜選總統，戲稱計畫永遠趕不上變化。

提到與江宜樺的互動，李四川坦言，在太陽花學運落幕，江宜樺離開行政院那天，李四川對江說，「以前只要是公開場合，你在場我從未說過話，今天是第一次也是最後一次。」從北科大畢業，李四川認為自己「善於拿鐵鎚不善於拿麥克風」，卻始終願意傾聽民意與專業。

李四川自詡是傾聽民意及幕僚意見的副市長，也談及行政的三個原則：有法令規定就依法行事、是專業問題就溝通討論、自己堅持的政策絕對負責。李四川告訴幕僚，發布新聞稿以前要先給家人朋友看過，看得懂的是新聞稿，看不懂的是公文。

離開高雄市政府以後，李四川坦言每天都有更好的睡眠，也在最後提到，國家要進步，就要讓一流的人才進入政府，鼓勵更多科技界的人才加入公務體系。

(中時 )