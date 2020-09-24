中科院夜射台版薩德天弓三型飛彈 尾焰劃破夜空 全國關注

台東縣成功鎮24日晚間7點40分突然傳出轟隆巨響，1枚飛彈從三仙台附近垂直升空，噴發火焰照亮天空，據了解，國家中山科學研究院從一連兩天在東南部外海進行火砲試射，軍事專家研判可能是中科院進行「強弓專案」的天弓三增程型防空飛彈驗證。

今晚上7點40分，1枚飛彈從成功鎮三仙台附近發射，轟隆巨響和火光，劃破夜空，約20秒後才消失，不少當地居民都被這突如其來震撼嚇一大跳。

據軍事專家研判，中科院近年都在進行「強弓專案」的天弓三增程型防空飛彈驗證，今年4月9日及6月11日也曾在同一區域進行，從台東升空弓一、弓二靶彈，同時從屏東九鵬基地發射弓三增程型防空攔截。

據指出，「強弓專案」計畫將現役天弓三型防空飛彈，射程高度從弓三的45公里，增程到70公里，同時將彈體緊緻化，強化推力，希望能在50至150公里之間的高空，有效攔截來襲的導彈，有台版薩德之稱。

不過，中科院試射驗證何種飛彈？現場工作人員都三緘其口，僅表示是該院例行性飛彈測試。雖然軍方對試射飛彈保密到家，不過，軍事迷仍能「追彈」成功，外界常誤以為是軍機遭洩，其實軍事迷正是透過公開的「射擊通報」來研判。

(中時 )