「小鬼」黃鴻升驟逝，享年36歲，留給親友、粉絲無限想念，而今（24日）是黃爸爸痛失愛子後，第一次過的生日，小鬼妹妹就在社群網站貼出幫父親慶祝60大壽的照片，小鬼女友峮峮也一起參與，神複製小鬼生前最後一張全家福，讓人鼻酸。

小鬼妹妹在IG寫下：「爸，今年生日比較難熬，失去的同時我們獲得的更多，只希望你能好好的，身體好好的，心情好好的，生活也過得好好的。你好我們就好，爸生日快樂，我們愛你。」

峮峮代替小鬼，和黃家人一起慶祝黃爸爸60大壽。（圖／翻攝自IG）

雖然這次的全家福少了小鬼，但他的位置由女友峮峮代替，照片中，峮峮面露甜笑，模仿小鬼之前的動作，替他抱著外甥，捏著對方的臉，神還原小鬼最後的全家合照，有愛畫面卻讓人看了有些鼻酸。

黃鴻升追思會「地球上最浪漫的演唱會」將在10月6日於台北華山 Legacy 舉辦，由吳宗憲、KID共同主持，黃鴻升的好友將在音樂會上分享一段話，或是歌曲、影片，讓大家更貼近他的不同面貌與人生故事。場內外預計規劃黃鴻升的相關作品佈置，也將同步進行線上直播，讓海內外所有歌迷粉絲都能夠一起追思懷念。

(中時新聞網)