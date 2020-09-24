「不要玩小孩」，這句話可不是說說，家中如果有嬰兒、小朋友，帶出門更要特別小心，網路最近瘋傳一段影片，有一名家長帶小孩出遊，但他卻沒有將嬰兒放置在兒童座椅，反而是放在擋風玻璃上，同車乘客覺得好玩錄下PO網，遭網友砲轟「根本腦殘」。

網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出一段影片，一名中年男家長，將年紀大約才2、3個月大的嬰兒，放在車內擋風玻璃上，車子一邊還在行駛，車上的人卻拿嬰兒嬉鬧，男家長僅用雙手固定嬰兒，其他乘客則邊笑邊拿出手機錄影，還上傳抖音。

乘客上傳後遭網友留言砲轟，掀起熱議後當事人隨即將抖音帳號關閉，但仍遭備份上傳到「爆廢公社公開版」，且經網友比對，確定發生地點就在台灣台東太麻里附近，雖然時間不確定，但影片內容實在太危險，警方收到報案後表示會找出該名家長，請他出面說明。

影片引起眾怒，「很危險而且小孩可能會曬傷，這大人腦袋裡裝太多豆腐」、「萬一急煞就完了」、「這樣非常危險知道嗎？一個輕微的煞車都能讓這個孩子送命」，根據警政署安全座椅的相關規定，嬰幼兒坐汽車，必須坐在後座，且要放置符合規定的嬰兒座椅，幼兒若放在前座，將會受到1500元至3000元的罰鍰。

(中時新聞網)