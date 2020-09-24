巴西北部亞馬遜州首府馬瑙斯在新冠肺炎疫情中遭受重創。一項最新研究認為，該地居民可能已經達到對新冠病毒的「群體免疫」。

一項近日發表medRxiv網站上的研究用數學模型分析了馬瑙斯的新冠肺炎感染數據，估計馬瑙斯約220萬居民中，66％的人已經產生了新冠病毒抗體，值得一提的是，這項研究尚未經過同行評議。

medRxiv網站刊登的是尚未發表的論文稿件，涉及醫學、臨床研究和相關健康科學領域。

該研究的作者表示，這個數字可能已足夠達到群體免疫的臨界值，即人群中有足夠多的成員對某種疾病具有免疫力，從而使這種疾病不再能有效傳播。

馬瑙斯今年5月曾是巴西疫情最嚴重的城市之一。但近幾週，馬瑙斯新冠肺炎死亡病例大幅下降，過去14天裡，平均每天死亡病例數為3.6例。馬瑙斯目前已重新解封，學校、商戶、娛樂場所以及當地的著名的大劇院均已重新開放。

衛生專家警告稱，如果試圖透過「群體免疫」來抗疫會十分危險。巴西目前是全世界累計新冠死亡病例數第二高的國家，僅次於美國。其中馬瑙斯累計死亡病例2462例。

(中時 )