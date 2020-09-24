霧峰分局舉行「森采飛揚音樂嘉年華暨犯罪預防宣導」活動，分局在現場發送各項文宣品、舉辦闖關遊戲等，做預防犯罪宣導。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市政府警察局霧峰分局，9月19日與森采音樂教室在中市大里區環保公園戶外廣場舉行「森采飛揚音樂嘉年華暨犯罪預防宣導」活動，超級紅人榜偶像歌手葉諾帆與音樂教室師生鋼琴、爵士鼓、薩克斯風等表演，讓民眾度過一個精彩的音樂周末夜晚。市議員林碧秀也到場參與盛會，與民眾共同欣賞精采表演。

霧峰分局表示，本場音樂會由森采音樂教室師生透過鋼琴、爵士鼓、薩克斯風等樂器演奏，加上超級紅人榜偶像歌手葉諾帆精采的歌唱演出，員警更與表演者一起歡唱同樂，獲得現場民眾的讚賞。霧峰分局亦於節目中宣導「臺中治安 平穩進步」、「安居專案」、「淨樓專案」等犯罪預防資訊，並於現場有獎徵答，贈送小警車，與民同樂。

同時，霧峰分局偵查隊、國光派出所員警更帶領無毒校園專責警力及志工等群策群力為「反毒品 防詐騙」、「防治家庭暴力」及「拒絕酒駕 禮讓行人」等犯罪預防宣導，發送各項文宣品，運用九宮格闖關、彈珠檯等遊戲，寓教於樂，過關者即可獲得精美宣導品1份，許多民眾均卯足全力努力闖關。

霧峰分局表示，為了掃蕩毒品及打擊詐欺等維護治安工作，警方於「淨樓」等各項專案期間，透過相關數據分析，加強轄區內的治安熱點巡邏，規劃相關的路檢及易犯罪場所臨檢勤務，目的就是有效打擊犯罪，提升民眾對治安的滿意度，營造出「警察用心、市民安心」的宜居城市。

(中時 )