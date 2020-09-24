新北市長侯友宜24日赴市議會施政報告，國民黨團議員多聚焦美豬牛進口議題，要求市府嚴守市民食安健康，黨團副書記長蔡淑君準備14隻美豬布偶，與黨籍女性議員一起贈送給侯友宜，表達「婆婆媽媽」們對食安議題的重視；蔡淑君也提及林口的交通問題，建議市府爭取機場捷運調降票價，才能從根本解決林口交通問題；對此侯友宜表示，會將新北擬定的建議方案提交中央核定，「目前不用以連署來表達訴求。」

蔡淑君表示，這次特地選用美國迪士尼電影「玩具總動員」中的美豬「火腿」布偶，由14名女性議員一起送給侯友宜，希望市府重視婆婆媽媽們對食品安全的重視，做好嚴謹把關。

蔡淑君也提到林口交流道長期塞車問題，她指出，南出及北入匝道的方式，從前市長朱立倫執政以來，交通部的答案始終是「不可能」，不過日前交通部長林佳龍視察後，裁示3個月內彙整意見後，再辦理後續設計，讓改善計畫再現曙光。

蔡淑君強調，改善當地壅塞的根本解決之道是機捷票價降價、開放大眾運輸行駛路肩、林口匝道南出、北入，希望市府一定要把握機會向中央說明。

侯友宜承諾，會將建議的改善方案提供給中央參考，對於有民代發起聯署，目前尚無須以聯署方式表達訴求。

(中時 )