美國電動卡車新創公司尼可拉（Nikola）遭做空機構指控涉嫌詐欺後，外媒引述內情人士表示，尼可拉與包括英國石油（BP）在內的數家潛在合作夥伴，就興建加氫站的談判陷入停滯，凸顯詐欺疑雲已經開始影響尼可拉執行商業計畫的能力。

紐約做空機構Hindenburg Research 10日出爐的報告對尼可拉股價形成沈重壓力，該公司23日股價收盤崩跌25.8％，創下6月上市以來最大單日跌幅。

尼可拉股價在過去三個月暴跌71.5％，同期勁敵特斯拉（Tesla）股價飆漲97.9％，標普500指數上漲6.1％。

消息人士透露，尼可拉的高階主管原先認為，至少與一家大型能源公司的協商取得進展，達成協議指日可待，不料Hindenburg Research 的報告指稱尼可拉謀劃一場「錯綜複雜的騙局」，誤導投資人。

內情人士指出，尼可拉在回應報告的指控時，協議遭到擱置。

報告引發美國司法部與證交會（SEC）對尼可拉展開調查，並造成創辦人米爾頓（Trevor Milton）辭去執行董事長職位。消息人士表示，潛在合作夥伴不願在尼可拉接受調查時有進一步行動。

隨著風波越演越烈，投資機構Wedbush分析師伊弗斯（Dan Ives）開始看空尼可拉，將股票評等由「中立」下修至「遜於大盤」，並大砍該公司的目標價，由45美元一口氣調降至15美元。15美元較尼可拉23日收盤價低了29％。

伊弗斯在標題為「燈號由黃轉紅」的報告表示，他仍然相信尼可拉的電動車和氫燃料電池計畫可以實現，但他現在對該公司執行和達成目標的時間產生「嚴重疑慮」。

伊弗斯指出，該公司在過去四年沒有收入，狂燒現金，且競爭者增加。

(工商 )