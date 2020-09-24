營建業龍頭老大國建（2501）今（24）日召開法說會，由國泰建設副總經理林清樑主持。他表示，觀察房地產市場後市，今年的資金行情，表現得比2008年全球金融海嘯時來得猛！今年國建的非新推出個案銷售金額，從2～8月底累計已是去年的2.8倍！所以很難說武漢肺炎是對房市有影響的；對於房市後市，國建是樂觀的！

林清樑今天在法說會中表示，原本今年1月底爆發武漢肺炎時，國建一度因為疫情而緊張；不過2月之後一直到8月底，國建統計了非新推出預售案的銷售成績發現，不論先前已推出、或正在興建中的個案，還在陸續成交，累計成交金額竟已是去年的2.8倍，換言之，已比去年大幅成長1.8倍！「所以我們很難說，武漢肺炎對於台灣房市是有影響的！」

林清樑表示，因為房市剛性需求撐盤，這種需求，不同於一般消費品，只要單價、地點可以接受，就有需求，所以目前還看不到房價往下掉的跡象，也看不到疫情影響房市購屋需求往後延的跡象。

林清樑表示，國建今年預計會完工交屋的4筆新案，目前進度不變，包括100％完銷的國泰水秀（總銷12億）、國泰禾（38億）、國泰Plus(27億)、已售75％的國泰O2（38億），交屋量超越2019年。

法人估計，國建全年營收可望站穩百億大關以上。

至於邁向明年、後年，林清樑表示，國建九成以上已售在建工程，也都有平均九成銷售率。

國建指出，依據工進，2021年將有3案共73億元完工，2022年有4案共102億元完工，2023年將有3案共80億元完工，業績成長動能十足。

不過今年預計推案計劃，則有調整。林清樑表示，原本規劃今年將推出6筆新案，目前將確定有4案推出，因為地方政府核發建照有延宕的現象。

(工商 )