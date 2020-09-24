由外貿協會主辦的「台灣國際水週暨循環經濟展」於24日起在台北世貿一館實體展出，該展在疫情下仍廣獲各界支持，指標廠商齊聚，包括經濟部工業局、工業技術研究院、基士德科技、桓達科技、研華、鉅田潔淨、阿瘦實業等產官學研單位，為國內外最富商機包括水資源及循環經濟專業產業展，開創後疫時代綠金新價值。

貿協指出，疫情加速全球產業數位轉型，今年「台灣國際水週暨循環經濟展」即推出多項數位化服務，協助業者在疫情限制下拓展全球貿易商機，率先登場的就是「水週中東商機日」，以雲端視訊採洽串聯參展廠商與中東買主，接軌中東新興市場訂單。

且同步線上線下活動還包括線上展覽館、視訊一對一採購洽談會、全球政府採購商機採購洽談會、W Stage熱門產品發表會，以及今年最受矚目的全新企劃「TIWW X CE Taiwan ON AIR」展場直擊，讓無法親臨觀展的買主也能身歷其境，深入了解廠商及展覽第一手資訊。

為呼應我國政府積極推動前瞻計畫水環境建設，「台灣國際水週」以水資源永續利用為主軸，結合數據分析、雲端操控等智慧水科技，展出各式節能省電等環保優勢的泵浦、水質監測器及廢汙水處理方案等；同時，在「5+2」產業創新政策下，產業從「開採、製造、使用、丟棄」直線式線性經濟，轉型為資源永續的循環經濟，「台灣國際循環經濟展」引導企業以社會責任及環保ESG（Evironmental, Social, Corporate Governance）及3R（reduce, reuse, recycle）邁向永續發展，呈現循環經濟之跨產業應用、創新商業模式及綠能環保科技產品等，結合兩項綠色產業熱門議題，展現世代能源智慧化、節能、創新的趨勢。

(工商 )