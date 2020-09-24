保健龍頭品牌OSIM領先全球，9月推出年度力作「OSIM uDream 5感養身椅」；首創「AI壓力檢測」，匯集視覺、聽覺、嗅覺、味覺及觸覺5感體驗打造「個人化」紓壓按摩程式，並自即日起於新光三越信義新天地A9進行體驗活動，預料有望在後疫情時期周年慶帶動另一波宅經濟買氣熱潮。

根據康健人壽母公司美國信諾保險集團公佈「2019年360°康健指數調查」，台灣有96％受訪者表示處於壓力之下，壓力指數全球排名第二位，僅次於南韓；在長期壓力累積之下，更有可能引發外在的身體緊繃、酸痛等問題。對此，醫學界最近提出「微休息」（micro-break）解決方式。提倡每天15分鐘左右的「放空」，暫時放下手機，電腦與工作，與自己的感官好好相處，OSIM便以此為標的運用新科技推出全新「OSIM uDream 5感養身椅」來解決現代人的需求。

(工商 )