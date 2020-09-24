後疫情時代，大古鐵器為搶攻宅經濟商機，提出「TAKU Eats」美味提案，今（24）日下午邀請國宴名廚邱寶郎在台中大遠百8樓櫃位，現場示範如何簡單省時完成古早味切仔麵、懷舊滷味等米其林必比登推薦的台式料理，透過大古鐵器新品「樂炊鍋22cm」，半小時內就能輕巧上桌！

邱寶郎表示，很多人覺得煮晚餐耗時又費工，其實只要掌握幾項要訣，搭配一口好用的鍋子，就能快速煮食。大古鐵器新上市的樂炊鍋，尤適合單身或是小家庭使用，不僅重量較傳統鑄鐵鍋輕、鍋身不占空間，更能適用多種烹調方式！

下週就是中秋連假，大古鐵器也在官方Facebook粉絲團舉辦預測抽獎活動，最大獎是最適合煎肉排的雙耳排油鍋，今日活動現場亦準備趣味問答及抽獎，獎項包含曾獲大古設計獎的餘味無窮烤盤、現金抵用券等多樣精美小禮，吸引民眾踴躍參與。

大古鐵器總經理林允進表示，以獨家「陶瓷模」高精密鑄造，使用「100%進口原礦生鐵」，透過「螺旋槳核心技術」打造輕量化鑄鐵「樂炊鍋22cm」，僅僅1.9KG的重量，卻有3.5L大容量，彎斜角度符合人體工學的胡桃木握把，不只省力好拿，也為雅緻的黑色鍋身增添溫暖色調。

林允進強調，樂炊鍋22cm平整的底部搭配彎角設計，讓使用者在烹調過程中能輕鬆鏟起鍋內食材，全鑄鐵的鍋身耐刮、耐空燒，且導熱快、蓄熱能力佳，食材下鍋瞬間就能鎖住美味，還能幫助縮短烹調時間，讓忙碌的現代人在追求快速完成料理的同時，也能享用健康的食材原味。

(工商 )