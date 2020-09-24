全球窗簾大王-億豐（8464）今（24）日董事會通過擴大投資緬甸與墨西哥生產基地案，專攻歐美平價窗簾與客製化窗簾市場，預估總投資額超過新台幣10億元。億豐歐美平價窗簾在手訂單已經看到明年第一季，由於產能滿載，將透過海外擴廠增加10～15％的年產能，以滿足歐美市場的龐大需求。

億豐去年在緬甸取得一塊廣達28萬平方米的土地，今日董事會通過對持股100％子公司Norman Myanmar Company Limited增加投資3,500萬美元，興建窗簾生產線、員工餐廳、辦公樓及其他附屬建築物等，預計年底前動工，最快2022年第一季完工投產，專攻歐美量販市場。

億豐表示，隨著第四季傳統旺季的到來，歐美量販市場對於每窗平均售價約新台幣500、600元的DIY平價窗簾需求量大增，過去都由億豐柬埔寨廠供應歐美平價窗簾市場，但眼看訂單滿手、產能滿載，決定斥資打造緬甸新廠，產能規模將比照員工人數達4,700多人的柬埔寨廠，而柬埔寨廠固定尺寸窗簾將擴線，以滿足客戶的需求。

億豐不只歐美平價窗簾訂單滿手，就連高附加價值的客製化窗簾一樣供不應求！因此，億豐搶先在墨西哥租地擴廠，甫於今年第三季投產，目前員工人數約百人，第四季將擴增至500人，加大產能規模，擴廠效益預期將自明年起開始發酵。

億豐墨西哥新廠客製化窗簾，每窗平均售價從新台幣6、7,000元起跳，主攻美國高價市場，只要客戶下訂單，平均3～7天即可出貨；而歐洲客製化窗簾市場，主要由大陸東莞廠供應。

億豐隨著歐美窗簾市場明顯回溫，第二季大賺4.12元、季增逾47％，上半年EPS6.91元，獲利創同期新高；今年前八月合併營收153.76億元，年減2.82％。

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