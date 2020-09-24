啟動避險動作。據保險局24日公布的統計，壽險業8月對台股及國外股票減碼約新台幣600億元，明顯落袋為安，8月底壽險業國內外現金部位飆上1.55兆元，至少是9個月來的新高。

隨著8月壽險新契約保費大幅衰退，單月不到600億元，壽險國外投資增加速度也放緩，保險局公布到8月底，壽險海外投資金額達新台幣18兆4,763億元，占可運用資金比重66.04％，比7月只增加532億元，若扣掉外幣保單，則屬於壽險公司要負匯率風險的國外投資金額，是12兆8,916億元，只比7月增加311億元，但還是壽險公司主要去化資金的方式。

8月外資領了現金股利後匯出，造成台股回檔整理，壽險業亦有不少公司捨棄現金股利，出售股票先實現資本利得，到8月底，壽險業投資台股部位為1兆6,951億元，占壽險資金的6.06％，比7月減少655億元，若扣除8月台股跌價損失，則壽險公司還是有減持台股約500多億元。

另外是國外股票投資餘額為新台幣6,135億元，占資金2.19％，主要應是投資美股，若扣掉增值部位，則國外股票8月也約減碼100多億元。

因為實現資本利得，且暫時觀望市場變化，壽險現金部位增加，國內現金提高到7,628億元，創半年來新高，且國外現金部位亦達7,881億元，兩者合計逾1.55兆元，創近期新高水位，等於有5.55％都是低報酬率的現金部位，多留一天都是「利差損」，但壽險業寧可等機會，也不冒跌價損失的風險。

另外就是國際板債券投資，儘管提前贖回潮仍持續，壽險業8月仍增加24億元投資，餘額達3兆9,337億元，占其可運用資金的14.06％，但今年以來，壽險國際板債券投資金額仍是少了約1,490億元。

至於去年壽險業大幅加碼9,700多億元的新台幣計價、主要投資海外債券的國內債券ETF，在保險局緊盯後，今年投資速度也放緩，前8月只加碼371億元，餘額1兆3,418億元，占資金的4.8％。

(工商 )