富有的企業大老闆出手買房產，為何總是大手筆？剛出版的《2020全球創業家報告》給了答案！該報告調查發現，全球超過一半的企業主不會把現金、房地產視為風險資產類別，總是對於房地產投資保持樂觀態度，尤其是亞洲大老闆們。

世代不同，對於房地產投資的偏愛度也有差異，該調查顯示，年紀超過60的嬰兒潮世代企業主們，比千禧世代的新創事業主更偏愛房地產投資。

歐元區私人銀行排名第一的法國巴黎銀行財富管理，針對富裕的企業家客群進行財管調查，這些多是白手創業、經營事業有成的大老闆創業家們，將重要發現收錄在《2020全球創業家報告》。由於法國巴黎銀行深耕臺灣近40年，於臺北、臺中、高雄地區皆設有分行，為私人銀行客戶提供各類資產最佳化及管理方案，因此該份報告訪談對象包括台灣企業家客群。

法國巴黎銀行財富管理指出，台灣人原本對實體資產投資就相當熱愛，從這次調查結果也看的出來，台灣企業家們投資於房地產的比例遠高於全球平均，只有8％的台灣大老闆們認為房地產投資「有風險」，相對上認為投資股票有風險的比例達17％。

法國巴黎銀行財富管理亞洲投資服務主管Garth Bregman認為，這與企業主的財富來源有很大的關聯。舉例而言，成衣業老闆不僅從銷售業績賺取利潤，更因為擁有工廠的土地所有權，受惠於土地逐年增值而獲利。因此，房地產投資能兼顧收入與資本增長，對多數大老闆級的投資者來說，具有誘人的吸引力。

(工商 )