饒慶鈴透露，要找到能容納阿妹所有粉絲的場地，一定得在戶外。（蔡旻妤攝）

天后張惠妹跨年在台東免費開唱，引發網友熱議。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

天后張惠妹24日在個人臉書、IG宣布跨年將在台東免費開唱，引發網友熱烈討論，想知道阿妹會在哪個場地演唱？等不及要去搭帳蓬卡位了，縣長提供線索，將在「戶外」開唱。

台東縣長饒慶鈴今日下午接受媒體訪問時表示，除了對阿妹心繫故鄉之情表示肯定與感謝，也會指示縣府團隊配合籌辦，尤其是相關交通動線規劃、人群疏散等，也大方承認，因為天后阿妹魅力無法擋，一定會舉辦在「戶外」場地，才能容納所有粉絲，至於演唱會細節仍由張惠妹與經紀公司宣布為準。

饒慶鈴透露，其實今年初縣府團隊即積極接洽，希望阿妹能回鄉開唱，最近文化處也陪同阿妹的經紀公司勘查縣內可能舉辦場地，場地部分目前仍未決定，相關演出規劃，縣府會配合籌辦。

另外，演唱會可能會吸引大批歌迷湧入台東一事，饒縣長指出，縣府相關單位會積極規劃，並與交通、觀光等業者單位來協調研商，特別呼籲民眾請共同愛護台東的美好環境與景觀。

(中時 )