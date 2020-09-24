中央研究院「院區開放（Open House）」參觀活動是科普圈每年最大盛會，今年忠實粉絲們可能要更注意所有相關訊息了，中研院今（24）日主動說明，所有活動流程都必須配合防疫措施，而且一旦秋冬期間疫情再轉嚴峻，不排除全面取消實體現場活動！

中研院Open House活動目前公布為10月31日（星期六）舉行，院方表示，COVID-19疫情因素，今年活動是23年來首度縮小規模舉辦，大幅減少實體活動場次，並採事先報名制，限額入場參觀，不再像往年盡可能地擴增報名人數。惟中研院說，民眾沒報到名也不用擔心，今年在活動官網上新增「線上觀看」的功能，民眾不用出門也可在家觀看研究人員的成果展示、科普演講或相關科普知識。

中研院表示，2020年是全球人類健康遭受威脅的一年，COVID-19疫情蔓延全球，造成逾3,000萬人染疫。為讓大眾更了解COVID-19的科學研究以及未來發展何去何從，今年院區開放聚焦在COVID-19議題，將帶領民眾溫故知新，探索病毒的知識。

(工商 )