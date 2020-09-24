避險光環失靈 金價跌逾2個月低點 21:592020/09/24 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元持續走堅，分析師也說，美國聯準會未明示有進一步刺激措施，削弱黃金避險光環，國際金價24日走軟到2個多月低點。倫敦現貨金價周四跌0.6％，來到每盎司1,851.85美元，連續4個交易日下挫，早盤曾觸抵1,847.99美元，是自7月22日來最低價。白銀跌深多達5.4％，來到每盎司21.64美元，也是7月22日來新低。 (工商 ) #金價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 避險買盤回流 美元指數站上2個月高點 19:492020/09/24 財經 台積電連殺6天 台股雪崩319點 1個月來最慘 13:372020/09/24 財經 商業保險 降低店鋪營業風險 04:102020/09/24 投資理財 股價指數期貨贏家專欄－台股短壓大 善用期指避險 04:102020/09/24 證券．權證 先閃為妙 壽險8月已減持國內外股票 21:432020/09/24 財經 統一獨家美元指數權證 掛牌首日夯 10:102020/09/24 財經 《集中市場》分手12300摔2個月低點 外資連6賣 15:232020/09/24 財經 固定收益基金前十強 異軍突起 04:102020/09/24 投資理財 康全電訊 上櫃蜜月行情開跑 04:102020/09/24 證券．權證 外資轉倉 港交所摩台期爆量 在新加坡11月起停止交易 04:102020/09/24 財經要聞 財經熱門新聞 台積電遭狂砍 別搶著進場！專家：恐怖價位還沒來 - 財經 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 梁國源：台幣28元將成新常態 - 財經要聞 - 工商時報 華為被打死只是前菜？ 陸學者驚爆美最恐怖毒手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。