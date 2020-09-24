美元持續走堅，分析師也說，美國聯準會未明示有進一步刺激措施，削弱黃金避險光環，國際金價24日走軟到2個多月低點。倫敦現貨金價周四跌0.6％，來到每盎司1,851.85美元，連續4個交易日下挫，早盤曾觸抵1,847.99美元，是自7月22日來最低價。白銀跌深多達5.4％，來到每盎司21.64美元，也是7月22日來新低。

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