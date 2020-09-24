ICE阿拉比卡咖啡期貨連8日收黑 21:592020/09/24 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球最大咖啡生產國巴西的2021/22收成展望轉佳，加上巴西幣走貶，助長近來咖啡的跌勢，紐約洲際交易所（ICE）阿拉比卡咖啡期貨連續8個交易日收黑，觸及2個月低點。ICE12月交割阿拉比卡咖啡期貨合約，23日收跌0.1％，報每磅1.105美元，盤中曾跌低到1.0905美元的2個月新低。 (工商 ) #阿拉比卡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》憂需求降 棕櫚油期貨連3跌 10:342020/09/24 財經 《商情》美元上漲 紐約棉花持續走低 10:172020/09/24 財經 大城登山起步走 歡樂家庭日 04:102020/09/24 財經焦點 《國際金融》川普發言打擊信心 美股期貨持平 10:342020/09/24 財經 《韓股》電池股續暴跌 KOSPI跌至近兩月低點 15:402020/09/24 財經 看表演賞音樂 總爺藝文中心野餐party中秋登場 15:572020/09/24 旅遊 豐原太平洋百貨周年慶10／1預購會提前開跑 14:002020/09/24 財經 最優可2元累一哩 國泰世華重啟哩程卡 04:102020/09/24 金融．稅務 《商情》利空消息打壓 大阪天然期膠跌近3％ 10:172020/09/24 財經 《期貨》港交、新交所心頭好 元大期看好台灣未來期貨市場 08:352020/09/24 財經 財經熱門新聞 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 台積電遭狂砍 別搶著進場！專家：恐怖價位還沒來 - 財經 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 400億大逃殺 台股很危險？專家：最慘還在後頭 - 財經 梁國源：台幣28元將成新常態 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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