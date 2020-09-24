全球最大咖啡生產國巴西的2021/22收成展望轉佳，加上巴西幣走貶，助長近來咖啡的跌勢，紐約洲際交易所（ICE）阿拉比卡咖啡期貨連續8個交易日收黑，觸及2個月低點。ICE12月交割阿拉比卡咖啡期貨合約，23日收跌0.1％，報每磅1.105美元，盤中曾跌低到1.0905美元的2個月新低。

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