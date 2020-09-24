紐約市長白思豪（Bill de Blasio）23日宣布，今年10月至明年3月間，將有約9千名政府員工被迫放5天無薪假，此舉可望為該市省下2,100萬美元。紐約市未來兩年面臨90億美元財政赤字，促使市長上周宣布495人未來幾個月須放無薪假，同時考慮裁員2.2萬人。

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