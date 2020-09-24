財政節流 紐約市府9千員工被迫放無薪假 21:592020/09/24 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐約市長白思豪（Bill de Blasio）23日宣布，今年10月至明年3月間，將有約9千名政府員工被迫放5天無薪假，此舉可望為該市省下2,100萬美元。紐約市未來兩年面臨90億美元財政赤字，促使市長上周宣布495人未來幾個月須放無薪假，同時考慮裁員2.2萬人。 (工商 ) #紐約 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 無薪假家數人數續增 實施單位逼近900家 13:432020/09/24 財經 中秋新北毛起來模範日 鐵飯碗電刻與寵物十年約定 15:112020/09/24 生活 連假人潮現轉機 劍湖山今開盤跳空漲停 10:102020/09/24 財經 全國地方財政聯繫會議在南投 林縣長建言金實在 18:152020/09/24 政治 台灣輸出暴增19人 創單次新高 04:102020/09/24 生活新聞 徐永明300萬未查扣 檢調遭疑搞雙標 04:102020/09/24 社會新聞 股東檢舉 有心人假藉外資摜壓大同 04:102020/09/24 產業．科技 半導體展＋訂單加持 聯電、頎邦人氣旺 04:102020/09/24 證券．權證 無薪假再惡化 事業單位實施無薪假單周淨增53家、144人 10:352020/09/24 生活 國慶連假到彰化「溪」遊記 嘗芭樂玩泥巴吃羊肉 14:542020/09/24 寶島 財經熱門新聞 台積電遭狂砍 別搶著進場！專家：恐怖價位還沒來 - 財經 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 梁國源：台幣28元將成新常態 - 財經要聞 - 工商時報 華為被打死只是前菜？ 陸學者驚爆美最恐怖毒手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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