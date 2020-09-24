Axios新聞網站與民調機構Ipsos最新調查顯示，僅39％的美國民眾表示願意接種第一批新冠疫苗，較上次訪問減少9個百分點。而高達三分之一的受訪者不願自掏腰包付這筆疫苗費用，反而期待政府或保險公司買單。此調查於9月18～21日進行，共訪問1,008人。

(工商 )