調查：僅39％美國民眾願接種首批疫苗 21:592020/09/24 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Axios新聞網站與民調機構Ipsos最新調查顯示，僅39％的美國民眾表示願意接種第一批新冠疫苗，較上次訪問減少9個百分點。而高達三分之一的受訪者不願自掏腰包付這筆疫苗費用，反而期待政府或保險公司買單。此調查於9月18～21日進行，共訪問1,008人。 (工商 ) #新冠疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 內湖非法安養中心火警奪3命 監委申請自動調查 17:572020/09/24 政治 疫情衝擊 流感疫苗超搶手 04:102020/09/24 生活新聞 英美疫情續燒 歐盟峰會延期 04:102020/09/24 國際大事 流感、疫情交雜 疾管署：10月5日開打疫苗、可辨疫情 13:182020/09/24 生活 蓬佩奧下月初訪日韓 或促韓加入對陸「包圍網」 17:162020/09/24 國際 633萬劑公費流感疫苗 10月5日開打 19:562020/09/24 生活 歐盟疫苗採購談判又一樁 Novavax是第7家 09:092020/09/24 財經 六年空頭打底 房市信心出現首次反轉 19:202020/09/24 財經 兩岸媒體交換防疫經驗 04:102020/09/24 論壇廣場 YouBike1.0 議員轟非法報廢又賤賣 21:052020/09/24 寶島 財經熱門新聞 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 台積電遭狂砍 別搶著進場！專家：恐怖價位還沒來 - 財經 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 400億大逃殺 台股很危險？專家：最慘還在後頭 - 財經 梁國源：台幣28元將成新常態 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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