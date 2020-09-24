英國護膚用品公司美體小舖（The Body Shop）宣布，明年將在印度邦加羅爾（Bangalore）向垃圾回收商購買600噸塑膠垃圾並將其轉化成包裝原料，同時呼籲同業跟進此採購塑膠方式、一同為減輕環境污染貢獻力量。

(工商 )