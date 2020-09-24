致力減塑 美體小舖採購塑膠垃圾製成原料 21:592020/09/24 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國護膚用品公司美體小舖（The Body Shop）宣布，明年將在印度邦加羅爾（Bangalore）向垃圾回收商購買600噸塑膠垃圾並將其轉化成包裝原料，同時呼籲同業跟進此採購塑膠方式、一同為減輕環境污染貢獻力量。 (工商 ) #美體小舖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小米推動智慧家庭 2款小愛音箱與多功能網關2上市 18:002020/09/23 科技 僑泰興等42家聯合採購合船裝運小麥 公平會准延展5年 18:112020/09/23 財經 鈺祥展出5G時代機房解決方案 04:102020/09/23 產業特刊 攜手社區慶中秋 日照中心長輩享用專屬下午茶 16:272020/09/24 生活 校園管教爭議增 富邦產推「教職員責任保險」 15:102020/09/24 財經 軒郁國際營收、獲利 表現亮眼 04:102020/09/23 證券．權證 紅花喜迎秋 精銳藝術節《藝游位境》網美打卡熱區 15:492020/09/23 生活 暖心餐廳加菜 姊弟倆發願10年後報恩 13:452020/09/24 寶島 看表演賞音樂 總爺藝文中心野餐party中秋登場 15:572020/09/24 旅遊 黑澀會Apple當醫生娘卡關 帥男友狂粉出征「恐鬧場婚禮」 08:322020/09/23 娛樂 財經熱門新聞 台積電遭狂砍 別搶著進場！專家：恐怖價位還沒來 - 財經 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 華為被打死只是前菜？ 陸學者驚爆美最恐怖毒手 - 財經 400億大逃殺 台股很危險？專家：最慘還在後頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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