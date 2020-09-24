行政院今（24）日召開「穩定物價小組」會議掌握中秋節物資供應情況，行政院消保處調查顯示，月餅二成三漲價，漲幅多在10％以下，價格仍屬平穩。小組召集人、行政院副院長沈榮津責成農委會、行政院消保處及相關部會密切掌握市場供應量價變化，全力調節相關產品供應量，穩定價格，若發現異常情形，應即時查處。

沈榮津也要求農委會持續監控應節農產品供應量及產地或批發價格，適時調配貨源，確保節慶所需農產品供應無虞。有關國內近期大蒜價格大幅上漲，沈榮津也要求相關部會持續調查，並全力調節供應量，維護國內蒜價穩定。

沈榮津請農委會確實分析大蒜整體供需狀況，特別是現在到明（110）年2月產季前這段期間的供需情形，並應掌握囤積大蒜情形，研議穩定蒜價措施，邀集相關部會掌握大蒜供需缺口並即時因應，可協同財政部關務署配合瞭解最近進口量，檢討如何穩定價格。

消保處指出，今年蒐集量販店、超市及便利商店的月餅預購型錄，與去（108）年相同品項及規格的商品共137項，進行價格比較及分析，約有七成月餅價格不變，另有二成三月餅價格上漲，月餅價格尚稱平穩。

消保處呼籲消費者，各通路推出比去年更多不同款式及價格的產品供消費者選擇；且多有預購優惠或滿額折扣，提醒消費者可精挑細選、聰明消費。

農委會表示，中秋節當令的文旦柚、茭白筍、玉米、甜椒、豬肉、雞腿翅、秋刀魚、白蝦、文蛤等應節產品需求增加，為充裕供應各類農產品，農委會已盤點各項應節農產品節前供給，加強調配市場供需。

農委會指出，今年蔬菜生長情形正常，中秋節前第二周台北果菜市場蔬菜平均批發價格每公斤30.3元，較去年同期下跌27.9％，水果供應量增加，節前第二周台北果菜市場批發價格每公斤45.1元，較去年同期下跌6.0％。

至於畜產品，毛豬肉品市場拍賣價，節前第二周每公斤69.8元，較去年同期下跌9.3％，白肉雞、土雞及雞蛋每公斤49.7元、58.3元及46.8元，分別上漲14.6％、2.9％及2.1％；白肉雞由每周450萬隻提高至460萬隻（+2.2％），整體供給持穩。

鴨蛋產地價每公斤53.3元，下跌13.2％，水產品節前第二周水產品價格每公斤98.2元，較去年同期下跌5.9％。

(工商 )