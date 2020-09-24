CBOT玉米期貨跌至1周低點 21:592020/09/24 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元走強加上美國玉米、黃豆等作物提前收成，芝加哥期貨交易所（CBOT）穀物期貨，紛紛從中國需求推升的高點回落，24日跌到1周低點。CBOT交易最活躍玉米期貨合約跌1.49％，來到每英斗3.6325美元。美國農民憂氣候轉壞，擬在未來幾天搶收玉米、黃豆，已使這些作物價格走軟，美元指數又衝上2個月高點，更讓美國穀物價格承壓。 (工商 ) #CBOT #美國 #黃豆 #玉米 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》電池股續暴跌 KOSPI跌至近兩月低點 15:402020/09/24 財經 台指期逆價差收斂 04:102020/09/24 證券．權證 受美股下跌拖累 台股早盤跌逾百點、摜破季線 09:222020/09/24 財經 跨國組合、多元資產基金 穩中求勝抗震盪 15:402020/09/24 財經 《韓股》全球復甦失去動力 韓股跌至近一月低點 11:422020/09/24 財經 股價指數期貨贏家專欄－台股短壓大 善用期指避險 04:102020/09/24 證券．權證 台積電連殺6天 台股雪崩319點 1個月來最慘 13:372020/09/24 財經 《集中市場》分手12300摔2個月低點 外資連6賣 15:232020/09/24 財經 《國際油價》減產利多 原油期貨連2漲 09:432020/09/24 財經 M頭空方結構 台股放量長黑 17:002020/09/24 財經 財經熱門新聞 台積電遭狂砍 別搶著進場！專家：恐怖價位還沒來 - 財經 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 華為被打死只是前菜？ 陸學者驚爆美最恐怖毒手 - 財經 400億大逃殺 台股很危險？專家：最慘還在後頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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