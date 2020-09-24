美元走強加上美國玉米、黃豆等作物提前收成，芝加哥期貨交易所（CBOT）穀物期貨，紛紛從中國需求推升的高點回落，24日跌到1周低點。CBOT交易最活躍玉米期貨合約跌1.49％，來到每英斗3.6325美元。美國農民憂氣候轉壞，擬在未來幾天搶收玉米、黃豆，已使這些作物價格走軟，美元指數又衝上2個月高點，更讓美國穀物價格承壓。

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