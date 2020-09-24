瑞士衛生官員近日下令，知名洛桑旅館管理學院（Ecole Hoteliere de Lausanne）爆發新冠肺炎大規模群聚感染，因此該校2,500名學生皆須接受強制隔離直到28日為止，原因疑似是部分學生舉行私人派對未做好防護措施所致。

(工商 )

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