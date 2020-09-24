瑞士爆發群聚感染 2,500名學生遭隔離 21:592020/09/24 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞士衛生官員近日下令，知名洛桑旅館管理學院（Ecole Hoteliere de Lausanne）爆發新冠肺炎大規模群聚感染，因此該校2,500名學生皆須接受強制隔離直到28日為止，原因疑似是部分學生舉行私人派對未做好防護措施所致。 (工商 ) #瑞士 #群聚感染 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 餐飲外送平台 4月業績爆發 04:102020/09/24 投資理財 英美疫情續燒 歐盟峰會延期 04:102020/09/24 國際大事 居家檢疫者違法入住日租 北市府開鍘 15:502020/09/24 區域情報-台北 921防災宣導週 竹圍國小300名師生演練防災避震 15:292020/09/24 寶島 海揚捐魚提倡食魚文化 嘉縣6128學生受惠 15:222020/09/24 寶島 《國際金融》風險資產遭拋售 歐洲股市跌至3個月新低 16:312020/09/24 財經 特教生遭霸凌 校方被控息事寧人 04:102020/09/24 地方新聞 證交所「校園證券投資智慧王」 30日開放報名 16:012020/09/24 財經 「近視控制」未落實！台灣學童平均每年近視增加100度 21:202020/09/24 生活 2020災難年花市生意銳減 白花銷量異軍突起 18:372020/09/24 寶島 財經熱門新聞 台積電遭狂砍 別搶著進場！專家：恐怖價位還沒來 - 財經 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 梁國源：台幣28元將成新常態 - 財經要聞 - 工商時報 華為被打死只是前菜？ 陸學者驚爆美最恐怖毒手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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