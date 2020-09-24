74歲陶傳正在新片《你好歡迎光臨》本客串路人甲而已，連台詞都沒幾句，女兒導演郎祖筠為了給陶爸加戲，從大娘變身大爺，最後竟變成老頭的女兒。陶爸扮女裝經驗有道，曾經還被說像崔苔菁，他說：「阿郎這次安排就對了，一定要變裝才有喜感，而且是意外的喜感」。喜歡挑戰自我的他，各種角色都想嘗試，過去他曾扮過兩次同志，但都沒有「真來」，透露最想體驗跟小鮮肉有肌膚之親的同志情。

陶傳正劇中飾演到區公所吵架的老頭，為了幫女兒辦證件引起風波，為了能快速辦證件，陶傳正只好反串女兒現身，這一切都是導演郎祖筠臨場加戲，郎祖筠說：「陶爸就是老頑童，喜歡挑戰，當下就決定讓他從老頭變成女兒，長得又清秀，扮起來很漂亮耶，是美女，只是太高了」。陶傳正也笑說：「每次都演董事長好煩，演過流浪漢、同性戀，這次是體驗變身，真好玩」。

塊頭不小的陶爸，反串時最難找衣服，他笑說：「劇組找來的衣服很緊，後面根本扣不上，得再披上一條圍巾才能把我整個包住，要找到適合我的高跟鞋也不容易，不過妝化的仔細，還是淡妝呢」。喜歡表演的陶傳正，也曾在老婆的婦女會上表演歌劇「蝴蝶夫人」、日本藝妓裝扮，女裝的他還頗有幾分神似女神崔苔菁，甚至也有人說像侯麗芳，陶爸說：「我覺得演女生很自然不尷尬，也不會不好意思，老婆陶媽還很支持，說演女生比演壞人好」。

陶傳正目前過著退休樂活的生活，曾在39歲時接手父親事業負債高達15億，花了8年時間還完所有債務，他感謝當年的債權人願意給時間，原和父親做好最壞打算「就是一起坐牢」，且當年最怕天亮，「只要天亮就會有人要來討債」，所幸熬過艱難日子，他樂觀說：「明天一定會比今天更好，只要活著就有希望，哪怕只要解決一點點也會很高興」。《你好歡迎光臨》將於10月11日晚間9點全台首播。

74歲陶傳正在新片《你好歡迎光臨》扮女裝。（緯來電影台提供）

(中時 )