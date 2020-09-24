前高雄市長韓國瑜卸任後，韓粉紛紛亟待韓國瑜公開活動。韓特別發文強調不會參加下月的台南聚會，澄清沒有出席任何大型公開活動的計畫，指自己卸下公職生涯後，近日計畫晴耕雨讀。

韓國瑜今天在臉書貼文表示，卸下公職生涯後，近日計畫晴耕雨讀，之後如果有值得推薦的好書或是農作物長出了好的成果，一定會跟大家分享。

韓國瑜表示，最近網路上流傳許多行程，包括下個月在台南也有一場盛大的聚會，讓許多支持他的好朋友們都相當期待，不過他澄清，目前並沒有參加任何大型公開活動的計畫。因此，他不會參加台南的活動。

韓國瑜說，「日後如果有出席任何公開活動及公開行程，一定會在臉書上公告，希望支持我的好朋友們，別再因為錯誤的訊息而疲於奔命。」

網友表示，「我們知道韓總您目前沒有出席大型活動的計劃，支持您的任何決定。」、「期待您的作物收成，還可以和張院長PK，看誰的收成比較好。」、「我只相信你的官方消息，不做盲目的韓粉。」、「沒韓市長綠色媒體1450沒工作，整天在那瞎掰行程。」

(中時新聞網)