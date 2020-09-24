莊姓婦人和吳姓同居人2年前質疑當時年僅7歲的兒子說謊，不但持「愛心小手」將男童打到遍體麟傷，還將他關在前陽台罰站至隔天，再要求他半蹲、手舉塑膠椅一整天，甚至全程餓肚子，桃檢依家暴傷害罪嫌起訴莊婦、吳男，並建請法官加重其刑。

莊姓婦人和前夫育有4名子女，離婚後帶著兒女和吳姓男子同居，2018年5月莊婦認為7歲的大兒子說謊，持「愛心小手」修理，導致男童雙手雙腳、背部和臉部都瘀青紅腫。

數天後莊婦又以大兒子沒有照顧好弟妹為由，和吳男再度持「愛心小手」毆打，再關到陽台罰站一整個晚上，直到隔天早上才叫他進屋，但返家的男童惡夢還沒結束，又被要求雙手舉3個塑膠椅半蹲，直到晚間才肯他放下，施虐過程完全沒讓男童進食。

直到社會局接獲轉報，莊婦惡行才曝光，和吳男面對檢警，都避重就輕，但大男童2歲的姊姊證稱看到媽媽、叔叔的惡行惡狀，輔以醫院驗傷單和男童所述，桃園地檢署檢察官依家暴傷害罪嫌起訴莊婦、吳男，並建請法官加重其刑。

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(中時 )