不鏽鋼是應用範圍最廣的特殊鋼，不鏽鋼的製造業技術可以追溯到19世紀初，當時科學家注意到，鋼材添加了鉻金屬形成的「鉻鋼」，不但能防鏽，甚至能夠抵抗酸蝕。然而，新的考古研究發現，1000年前的老祖宗就掌握了不鏽鋼的開發技術，只是後人遺忘了。

科學警報(Science Alert)報導，由倫敦大學學院（UCL）的考古學家-阿里皮爾教授（Rahil Alipour）帶領的研究小組，研究了幾本中世紀的波斯手稿，其中一份手稿特別引起了他們的注意，標題為《冶煉的綱要》（原文：Al-Jamahir fi Marifah al-Jawahir），是由10或11世紀的冶金師阿布-雷漢·比魯尼（Abu-Rayhan Biruni）所撰寫，提到許多鋼鐵的冶練技術，考古學家認為手稿中提到的「rusakhtaj」神秘成份（譯為「燒物」），可能是指鉻鐵礦砂。

研究團隊之後在伊朗南部的查哈克村（Chahak），發現可能是與比魯尼有關的古老的鋼鐵生產基地。

查哈克村在今天，只是一個小村莊，但許多古代手稿都指出，此處在波斯時代可能是重要煉鋼中心，而且發掘到許多坩堝遺物，利用放射性碳定年法，以及掃描式電子顯微鏡來分析，坩堝裡鋼顆粒，並且這些鋼粒的鉻含量，達到1％至2％。

雖然這樣的鉻含量遠遠低於不鏽鋼，不鏽鋼當中的鉻含量至少達到11~13%，但是少量的鉻，也足以使鋼變得更為堅硬。

阿里皮爾教授表示，查哈克村發現的冶煉廠，是目前已知最古老的鉻鋼生產基地，並且還有文獻可以佐證，這非常的難得。

然而，查哈克村造出的鋼劍並沒有流行，因為當年的冶煉師也加入了磷，這雖然能夠使合金更容易混合，但是磷又會使鋼變得更易碎，也就是雖然煉出的鋼劍很漂亮，但是不太實用，這可能是迅速失去價值的原因。

(中時新聞網)