英格蘭愛丁堡幾日前發生一起自私爸丟下11歲兒子在家，1人跑去義大利逍遙度假的離奇事件。這名爸爸先是將年僅11歲的兒子丟在家裡，還要兒子自己學會用微波爐加熱冷凍食品，也得自己把洗碗劑加入自動洗碗機裡，甚至此名爸爸還在出國前，將屋內的1間房間出租給1位成年男子，讓自己兒子與他在自家相處約1週時間，所幸房客善良，適時伸出援手幫助這位男孩，幾天後察覺這樣的作法似乎不太對勁，善良房客立即報警處理，男孩隨後已被送往寄宿家庭，這名自私的爸爸也預計將被法院在11月時傳喚到案偵訊。

這名年僅11歲的男孩，曾被自己的爸爸直接1人丟在家裡後，就飛奔到義大利1人旅遊，自私爸甚至還將屋內的1間房間出租，甚至要兒子自己吃微波加熱的冷凍食品，還要他自己1人操控自動洗碗機，整個誇張行徑讓多數父母驚訝不已。

所幸出租房的成年男子心地極好，居住過程期間，對男孩特別照顧有加，還會特意告訴他，沒上班時可以帶他出去閒逛，但唯獨酒吧不能夠與自己一同前去，約略過幾日後，此名成年男子在與自己同事講電話時談起才感到不對勁，1名年僅11歲的男孩，被爸爸獨自1人丟在家裡，自己跑去義大利遊玩相當怪異，成年男子因此趕緊報警處理，才讓自私爸的誇張行徑曝光。

自私爸回家後，發現自己的兒子怎麼不見了！後續才得兒子早已被送往緊急寄養所，員警也找上門來與這位自私爸談話，然而這位自私爸竟然以為了改善兒子的獨立性才會放11歲兒獨自1人在家，自私爸也將在11月時被法院傳喚到案偵訊。

(中時新聞網)