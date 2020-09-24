中信兄弟主場迎戰富邦悍將，兩邊都派出陣中表現最佳的洋投出賽，由德保拉對上索沙，此戰前5局呈現投手戰，6局上半德保拉遇上大亂流失3分，此外富邦悍將今日2次挑戰都成功，其中本壘改判最為關鍵，富邦最後3比2勝兄弟，下半季戰績與統一獅並列第一。

此戰德保拉與索沙前5局都繳好投，4局下半周思齊掌握索沙球路，敲出一發陽春炮，兄弟先馳得點。6局上半德保拉卻出現狀況，無人出局被攻佔滿壘，接著蔣智賢敲出內野滾地球，一壘手許基宏徒手接球傳回本壘要封殺跑者，主審第一時間判出局，富邦總教練洪一中提出挑戰，改判跑者得分，富邦將比數追平。

接著仍是無人出局、滿壘，林益全選到保送輕鬆超前比數，林哲瑄高飛犧牲打，攻下第3分，最後德保拉讓申皓瑋敲雙殺打，結束此局危機。

7局下半兄弟追分，吳東融、詹子賢、周思齊連續安打，追到2比3僅1分差，不過仍遭到富邦投手群壓制。

9局下半最後反攻機會，富邦派出終結者陳鴻文，吳東融敲出內野滾地球，第一時間一壘審判定安全上壘，富邦啟用第2次挑戰，經電視重播，一壘手林益全先接到球後才離壘，改判吳東融出局，也消滅兄弟最後反攻氣焰，最後富邦就以1分差獲勝，順利攻頂，目前與統一獅並列下半季戰績第一。

此戰雙方先發投手表現都相當出色，德保拉7局失3分、索沙7局掉2分，兄弟安打數10支比富邦6支還要多，但攻勢串聯不佳，5局下有無人出局一、三壘有人機會，最後1分未得，單場MVP由索沙獲選。

(中時 )