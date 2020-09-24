由於全球新冠疫情擴大，尤其是歐洲疫情急遽惡化，市場風險情緒遭到衝擊，再加上美國聯準會(Fed)主席表示已經採取能想到的所有措施，暗示急需要通過財政刺激措施了，然而市場對於新一輪刺激的預期相對悲觀，這些都引發投資者擔憂，從而促使資金湧入美元避險。繼昨天收盤重挫500多點，道瓊指數周四一開盤小跌逾70點，後來一度擴大為200點，4大科技股則漲跌互見。

截至台北時間24日晚間9點40分左右，道瓊指數下跌171.47點或-0.64%、暫報26591.66點；標普500指數下跌20.91點或-0.65%、暫報3216.01點；那斯達克指數下跌-96.01點或-0.90%、暫報10536.98點。

4大科技巨頭漲跌互見，微軟上漲0.24%、暫報201.07美元；蘋果下跌0.40%、暫報106.69美元；Alphabet(GOOGLE)上漲0.16%、暫報1417.41美元；Facebook下跌0.15%、暫報248.64美元。台積電ADR股價下跌逾2%。

美元走強則持續削弱黃金買盤，周四(24日)金價早盤持續承壓，處近2個月低點。

美國勞工部統計局周四 (24日)公布最新失業數據，截至9月19日當周，美國初次申請失業金人數為87萬人，高於市場預期和前值，已連續落在80萬以上水準。

此外，川普當地時間周三時表示選舉結果可能會傳到最高法院，並不承諾在大選日之後進行和平的權力交接，這進一步加深了投資人的擔憂。因為隨著美國大選將近，全球市場隨時都有可能出現動盪。

Evercore ISI分析師Krishna Guha以及Ernie Tedeschi指出，鑑於貨幣政策在應對疫情衝擊中存在侷限性，美國聯準會(Fed)希望向國會施加最大壓力，以加大推動財政政策支持力度。不過，由於美國大法官金斯伯格的去世，新一輪財政刺激措施短期恐怕難以出爐，恐怕會影響市場投資意願。

(中時新聞網)