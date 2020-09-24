唐禹哲、蔡黃汝（豆花妹）在《我的青春沒在怕》中歷經情變後復合，感情越燒越旺，即將上演床戲，開拍前兩人還為了衣服討論許久，最後挑了誘惑力十足的白襯衫，蔡黃汝穿上白襯衫大露性感，開低領口又露出美腿增添了不少女人味。一旁的唐禹哲表示，白襯衫滿足了長久以來的幻想，還笑說豆花最近曬的比較黑，白襯衫能襯托她很加分。

蔡黃汝透露，這件白襯衫原本拍床戲時先圍在胸前，但因為還要接著拍下一場戲，只好先脫掉讓劇組拿去燙平，她在床上沒有外衣穿得很少「床裡的畫面很精彩」，只能用棉被裹著才不會走光，還好唐禹哲很紳士都會幫忙遮棉被，讓她覺得很貼心。

劇情描述，蔡黃汝在唐禹哲家不小心弄溼衣服，卻被好友臧芮軒、喬雅琳故意鎖在門外無法回家，只好換上唐禹哲的白襯衫，卻意外點燃兩人愛火。蔡黃汝透露，當時一拿到劇本，看到「早上一次、晚上一次」的床戲和情境描述就覺得很害羞，笑問「這樣的尺度在八點播出沒問題嗎？」但還好唐禹哲給他很多安全感。唐禹哲拍吻戲前吃涼糖，不敢吃零食，但拍完之後一定會解放大吃。

唐禹哲透露，要拍床戲時，蔡黃汝進到他的房間就很興奮，馬上迫不及待跳上床，沒想到發出很大「碰」一聲，才發現原來唐禹哲的床很硬，讓蔡黃汝屁股超痛，她直呼「十頁老師（唐禹哲）不是很有錢嗎？應該會買六十幾萬的床，怎麼和想像中不一樣？這麼硬！」笑說現實和幻想是有落差的，可能戲裡唐禹哲比較養生，注重脊椎保養。

(中時 )