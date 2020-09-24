美國總統川普日前剛被提名角逐諾貝爾和平獎，然而俄羅斯總統普丁也不讓川普專美於前，24日獲俄羅斯作家提名，將一同與川普角逐諾貝爾和平獎。

據美媒《福斯新聞》報導，美國總統川普被提名2021年諾貝爾和平獎，理由是促進以色列及阿拉伯聯合大公國之間的和平。提名川普的挪威國會議員蓋澤（Christian Tybring Gjedde）讚揚川普在解決全球長期衝突上所做出的努力。

另外，據俄羅斯《衛星新聞網》最新消息，俄國總統普丁也被謝爾蓋·科姆科夫（Sergey Komkov）領導的一群俄羅斯作家於9月10日送件角逐提名2021年諾貝爾和平獎，但是到目前為止還未給出提名的理由。科姆科夫表示「提議是在9月9日寄出的，位於奧斯陸的諾貝爾委員會總部翌日就收到了。」

俄國總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）24日特別對記者說明，「你們知道的，這是遞交提名者的一項主動行動。」

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(中時新聞網)