晚間有消息指稱，台灣第二大貨櫃航運公司陽明海運董事長謝志堅屆齡退休，交通部擬指派現任國發會副主委鄭貞茂接任董座一職，全案已送交至行政院，預計該計畫進期會審核通過。

交通部證實謝志堅屆齡退休，擬指派陽明董事、同時也是國發會副主委的鄭貞茂出任陽明海運董座，派任公文已經送交至行政院。目前行政院、國發會對於該案並未直接證實。若此案為真，鄭貞茂將成為陽明海運10年來首位非海運界董座。

陽明海運近期才宣布新訂購的11,000 TEU 級全貨櫃輪「共明輪」(YM Totality) 即將竣工交付，並配合THE聯盟航線部署，9月27日起將投入太平洋美西北航線PN3營運，同系列的另外 2 艘新船已經投入跨太平洋美西北航線 PN2 服務，替近來需求旺月增添陽明營運成長動能。

受到新冠肺炎疫情衝擊，今年每月營收進入2月呈現負成長，終於在8月營收轉正，陽明第2季財報也顯示，單季稅後盈餘虧損0.68億元，每股稅後盈餘虧損0.03元，為連6季虧損，不過美國線、歐洲線運價走升，預計Q3有機會轉正，卻在此時傳出陽明海運董座換人，讓業界議論紛紛。

(中時新聞網)