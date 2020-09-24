高雄前市長韓國瑜遭到罷免後已過三個多月，選前大力挺綠的《Wecare高雄》在選後屢遭質疑雙標，更有網友PO出今天愛河再度染色的照片，直問「We care」去哪了。

網友在PTT八卦版PO文「今天的愛河是什麼顏色」，並貼出2張照片，表示自己一陣子沒經過愛河，今天經過一看發現竟然是類似大便的顏色，且臭氣熏天，問說「有沒有愛河顏色的八卦？」

去年6月《Wecare高雄》在臉書大肆批評愛河顏色，如今面對同樣情形卻完全不理，而是批評李眉蓁 (圖／Wecare高雄)

隨後有其他網友挖出《Wecare高雄》過去一年多次批評愛河的言論，指出該粉專三不五時就拿出愛河做文章，批評韓國瑜，結果今天愛河顏色再度變為充滿臭氣的褐色時，《Wecare高雄》批評的卻是補選時的國民黨候選人李眉蓁。

不少鄉民紛紛留言嘲諷：「who care不意外」、「選前we care，選後don't care」、「他們現在只care台北」、「錯的是你，我看你是不懂台灣價值哦」、「你不懂這是暖男的顏色」、「滿滿的臺灣價值」、「這是台灣價值色啊 怎麼了嗎」、「韓國瑜下台就沒人在乎了啊」。

有鄉民表示，自己必須幫市府講話，指出愛河顏色時常因為各種藻華而改變，並不一定是有汙染，但還是會對水質有影響，必須要處理。他話鋒一轉，表示也不要怪現在一堆人酸民進黨，因為去年綠營就是狂靠愛河議題帶風向，導致沒人理性討論，現在才會造成反撲。他也列出去年狂打愛河議題的「豹紋大師ID」，事後遭站方證實為楊蕙如集團網軍之一。

(中時新聞網)