前高雄市長韓國瑜6月被罷免後，就沉潛政壇，但卻有資深媒體人爆料，親韓人士透露韓有意角逐下屆台北市長或國民黨主席大位，甚至辦活動。對此，YouTuber「比特王」小編就指出，這其實是綠營的背後盤算，用意是要營造國民黨又在內鬥的形象。

韓國瑜日前在台北宴請總統大選時期的國政顧問團隊，卻被部分人士炒作，指稱是要出來選台北市長的起手式、暖身運動，甚至Wecare高雄發起人尹立還「幫」韓國瑜擬12條政見讓「台北發大財、北投挖石油」，而對於現任高雄市府至今找不到乙烯洩漏點，卻視而不見，一個屁都不放。現在聽到有人放話說韓國瑜要選台北、桃園市長，卻可以寫一堆意見。難怪前高雄市府新聞局長王淺秋要出來闢謠。

這些人把韓國瑜逼出來，到底為了什麼？「比特王」小編認為，這是為了營造出一種情況，那就是「國民黨的內亂」，這些綠營媒體人、側翼，為的就是要再一次凝聚，國民黨2020總統大選內鬥的既視感，給人國民黨又分裂的感覺，如果綠營不這樣搞，他怎麼可能會贏的了台北市？

韓國瑜選台北市長？

小編指出，其實這次2022台北市長選舉，對民進黨而言，不是很有利，因為目前幾份民調顯示，藍營都是過半數的贏，所以才要操作成國民黨內鬥。對於目前最有望的蔣萬安立委，有什麼建議？她認為，蔣萬安目前忙處理修憲、食安等議題是正確的，這段時間持續把立委工作做好，但市政上接觸較少，要多向前輩請益。對於蔣和台北市議員羅智強到底誰適合當台北市長？小編認為，交給黨內初選機制去決定就好，誰票多就誰出來，讓台北市民自己決定。

對於韓國瑜再被搬出來，小編也引述消息人士說法稱，韓國瑜本人目前根本沒有任何規劃，他目前只想好好沉寂、偶而去拜訪一些友人，如此而已，並沒有起心動念要選任何一縣市長。

而韓國瑜今24日也在臉書發文，回應部分傳聞，他表示，目前並沒有參加任何大型公開活動的計畫。因此，他不會參加台南的活動。希望支持者不要為假訊息疲於奔命。

(中時新聞網)