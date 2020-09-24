壯漢酒醉搭車，持手機重毆運將還嗆聲，司機滿臉是血卻只能忍痛載他回家。(蔡依珍翻攝)

自稱「大樹林囝仔」的林姓男子，2018年8月深夜請店家代叫計程車，不滿邱姓運將打給店家彷彿在催促他，竟持手機朝運將臉上重擊，導致右眼失明，運將當場血流滿面，仍忍痛低聲下氣載林男回家，但林男近半小時車程仍不斷恫嚇，假好心要去醫院、報警嗆：「和解我就有你家地址！」直到被網友肉搜才坦承酒醉失控，刑事被依重傷害罪判刑5年10月，民事則判賠407萬元，可上訴。

自稱大樹林幫「阿江」的林姓男子，2018年8月16日22時30分委託店家代叫計程車，上車時正好聽到司機打電話向店家詢問客人是否要搭車，認為運將在催促他，先是髒話飆罵，隨即持手機朝司機臉部重擊，司機當場血流如注，卻不敢聲張，不斷低聲道歉，稱自己錯了。

但林男得了便宜還賣乖，假好心說：「你流血了」、「要不要去醫院驗傷」、還說「大樹派出所就在附近」、「你告我才可以知道你地址」，司機噙著血、摀著傷口，邊安撫、忍痛載他回家，林男下車前還怒嗆：「我打你，不報案嗎」、「我還想拿槍開你」，直到運將多次允諾「絕不報警、回家擦藥就好」，男子才悻悻然離去，沒付半毛錢。

行車紀錄器放上網後引爆網友怒火，根據地址肉搜出從事烤漆工作的林姓男子，有網友甚至趁凌晨「蛋洗林家」，林男不堪其擾，才主動到大樹派出所製作筆錄，並在臉書道歉，承認「錯的很離譜」，要跟對方道歉、坦然面對所有法律責任，也拜託大家放過他家人。

邱姓運將當晚就醫，孰料竟右眼視網膜剝離、眼球破裂，視力剩0.01以下，右眼幾乎全盲，已不可矯正、恢復，主張正值壯年，是人生巔峰，被打瞎後無法開計程車，人生變黑白，卻等不到林男給一個交代，索賠勞動力損失902萬、精神撫慰金300萬、加上醫藥費等共1214萬餘元。

桃園地院民事庭法官依據醫院鑑定報告審酌邱男右眼傷勢勞動力減損為37％，折算後為245萬元，精神撫慰金則為150萬元，加上醫藥費判賠邱姓運將407萬餘元。

(中時 )