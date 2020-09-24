「OA MISUA」答案竟然是指蚵仔麵線，更讓網友驚呼「戳到我的笑穴」。（摘自爆廢公社）

中文雖然是我們的母語，但對外國人來說卻是一種深奧的語言。一位網友請看護記錄每日花費，可是記帳的眀細卻讓他看得一個頭兩個大，決定貼到網路上，給神人翻譯。真相曝光後，網友紛紛稱讚這位看護的神翻譯，其中「OA MISUA」更讓眾人笑掉大牙。

原PO在「爆廢公社」上表示， 由於每天都會給家中的印尼看護1000元，讓她可以替原爸爸和自己買點吃的，跟一些家用商品，同時要求看護記錄明細購買，以便找錢。沒想到看護的記帳明細卻讓他看攏嘸！原PO直呼「求各路大神翻譯」。

從附圖中可以看到一張用英文記錄的手寫筆記，上面寫著「CAU FAN」、「PIENTONG」、「LURO FAN」、「SHIANG YEN」、「OA MISUA」等名詞，卻十分難看懂真正意思。不過眼尖網友卻發現，這其實是羅馬拼音。在網友們努力拼湊下，終於得到答案為：「Cung u中午」吃了「炒飯80、餛飩湯45、便當100、滷肉飯30」，另外買了一個清潔用品45元；「Wansang晚上」則是買了「香菸90、便當100、蚵仔麵線45」。有馬來西亞網友解釋「PEMBERSIH」是印尼文，指的是一種清潔劑。

其中「OA MISUA」答案竟然是指蚵仔麵線，更讓網友驚呼「戳到我的笑穴」、「超強，台語很棒欸」、「很可以」。一位網友解釋，在印尼當地，蚵仔麵線這種華人料理，常常直接音譯。另外看護也知道台灣人看不懂印尼文，所以會唸的都會盡量用中文發音。

事實上，先前《中時新聞網》也報導過一間便當店老的「排骨便當」超有才英譯，網友們也印象深刻。得出答案後，網友紛紛表示「很明顯啊，晚上539開獎，要簽牌」、「好厲害的翻譯...」、「Bye good ben don 排骨便當」、「Ta hen li hi （她很厲害）」。原PO也說，「大家真的很厲害，我只能念出其中幾個，沒想到釣出好多神人。」

★中時新聞網關心您：吸菸有害健康！

(中時新聞網)