台東一對夫妻結婚30年，李姓丈夫務農為生累積不少財富，但李男卻因不明原因找上同村的廖姓女子，兩人在Line上互傳超鹹濕對話，「要輕輕的才不會插很深我會痛」、「想進來」等語。讓李妻看了超氣，提告求償。

據判決書指出，李男與妻子結婚30年，透過務農累積出不少財富，可說是家財萬貫。2019年5、6月間，妻子查閱李男手機時，意外發現他多次與同村的廖女互傳極鹹濕訊息，包括「X起來有彈性」、「我在座上去慢慢插喔」、「側X才爽」、「看到雞這麼多水真受不了」、「想進來」、「你摸會更濕」、「我也有點硬」、「真的欠用」等等。

妻子看見訊息後崩潰把聊天記錄截圖並傳至自己手機備份，未料，竟又驚見疑似是廖女的下半身私密部位裸照，不堪被戴綠帽便向法院求償。

而對於妻子的指控，李男則辯稱，兩人只是聊天、純打屁，否認有做出踰矩的行為，還自爆已罹患糖尿病10餘年，早就「性無能」；廖女則表示自己對於上述的對話及照片完全不知情。

台東地院勘驗對話記錄認為兩人對話內容涉及男女情慾及性交情節，已逾越男女正常交往分際，並嚴重侵害李妻的配偶權。法官考量李男先前已支付過妻子60萬元，認為無需再因相同理由賠償，駁回此訴，判廖女免賠，全案可上訴。

(中時新聞網)