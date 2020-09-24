要知道是否感染新冠病毒，目前只能透過檢測，但現在也許有新選擇。一項由芬蘭政府出資的實驗計畫，訓練嗅覺靈光的狗狗，在機場就可把病毒「聞」出來，提供更便宜快速有效的篩檢方式。

赫爾辛基大學研究團隊已訓練了4條狗狗，牠們10秒內就能偵測出新冠病毒，整個檢測流程1分鐘內搞定。帶領這項實驗計畫的學者比約克曼教授表示，如果成效良好，可望在醫院、安養院、運動場所和藝文活動等地方派上用場。

國際旅客領取行李後，會被要求以紙巾在頸部抹一下，把紙巾放進罐子裡。這個罐子被拿去另一個隔間，與盛裝其他味道物品的罐子擺在一起，此時狗狗準備上班了。

如果狗發現有新冠病毒，牠通常會吠叫幾聲，以爪子抓，或者躺下，該乘客會被要求接受免費的PCR核酸檢測，以證實狗狗的判別是否正確。

赫爾辛基大學研究團隊表示，在初步測試中，這些過去曾被訓練嗅聞癌症或糖尿病患的狗狗，準確率達到百分之百，即使確診者還沒有症狀也嗅得出來。赫爾辛基國際機場所在的萬塔市當局指出，這項實驗將進行4個月，耗資30萬歐元（約台幣1040萬元），遠比仰仗實驗室檢測的費用更低。

(中時 )