網友貼出照片表示疑惑，為何特級紅標米酒多了一個「純字」要多加5塊錢。(圖擷取自臉書社團我愛全聯-好物老實説)

米酒是家戶廚房必備的調味品，在料理時加入米酒可以更入味。今(24)日就有網友表示，在逛全聯時看到架上兩款「特級紅標米酒」，成份相同但其中一罐品名多了「純」字卻貴了5塊，就有內行主婦解答，「純米酒完全不添加任何食用酒精，且會多儲存半年到一年以上的時間，所以價差五元，還是推薦純米酒為佳！」

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上貼出一張照片說明，架上這兩款透明玻璃瓶裝的公賣局「特級紅標米酒」，外觀差異在於一個是紅色貼紙，一個則是黃色，而黃色玻璃罐裝上多了一個純字，他接著查看成份標示，也都相同，但是黃罐卻比紅罐貴了5塊，讓他相當不解。

其實也有民眾有相同困擾，「謝謝你的發問，之前也在米酒架前想很久 」。之後便有內行人跳出來，「純米就純米釀造，紅標有調食用酒精」，更有主婦推薦，「推純米酒，拿來滷牛腱和肉燥好香！」、「我推薦純米酒，我用來加四神湯提味，超級棒！」

對此，內行人進一步說明，這兩瓶米酒差異在於在取酒液時，「純米酒是取酒心，也就是米酒最精華之處，另一瓶就沒特別取酒心，再來釀造的製程上，純米酒多放一年，所以酒氣比較香，也比較順口。」簡單來說，特級紅標米酒是調合而成，而特級紅標純米酒則是純米釀造，不添加食用酒精。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時新聞網)