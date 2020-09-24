陽明海運董事長謝志堅24日晚間傳出已經請辭，將由現任陽明董事，國發會副主委鄭貞茂接任，不過交通部政務次長王國材表示，還不知道行政院長是否已經批准。鄭貞茂如果確定接掌陽明，將成為民國81年陽明股票上市以來首位非海運專業的董事長，公司內部對於總經理已出缺7個月，卻先派個非專業董事長來感到非常震驚與不解。

謝志堅自今年2月中前總經理林文博請辭後，行政院遲未批下總經理人選，就曾幾次向友人表示工作實在太累了，王國材在今年6月記者詢問陽明總經理人選時，私下也透露，謝志堅有倦勤之意。陽明第二季財報出爐，貨櫃船運本業有獲利，確定第三季將轉虧為盈後，似乎更加強了謝志堅的辭意。

據了解，陽明總經理出缺時，交通部支持內升，謝志堅推薦了派駐歐洲的副總經理周財丁與派駐中國大陸的賈台興，但遲遲沒有核下，後來傳出高層認為周財丁是國民黨執政時期陽明董事長盧峰海的愛將，賈台興是眷村子弟，因此遭到否決，讓謝志堅也頗受打擊。

交通部是陽明最大股東，持股17.98％，第二大是國發基金17.68％，第三是台灣港務公司11.97％，泛官股持股達47.63％。鄭貞茂是在2018年6月進入陽明董事會。

政府高層認為謝志堅階段性任務已經完成，後續陽明需要財經專業來帶領，推薦曾在台灣花旗銀行任職，擔任過金管會副主委、台灣金融研訓院院長的鄭貞茂來接掌，由於鄭貞茂非海運專業，估計總經理遺缺會很快安排海運專業接任。

(工商 )