華爾街分析師認為美國在11月大選前推新一一輪紓困方案的希望微乎其微，高盛基於缺乏振興方案將影響美國經濟復甦腳步，故將美國第四季經濟成長預測砍半，由6％下修至3％。

Vital Knowledge創辦人克薩福里（Adam Crisafulli）指出，美國總統川普矢言在26日前宣布大法官提名人選，意味著正式排除在大選前推出財政刺激方案的機會。

FiscalNote Markets主管米勒（Stefanie Miller）指出，兩黨遞補大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）遺缺的攻防戰，將是大選前推出新冠肺炎紓困方案的喪鐘。

富國證券經濟學家認為，另一輪紓困計畫在大選前推出的機率僅25％。

投資機構Evercore ISI分析師畢昂琪（Sarah Bianchi）表示，考量到兩黨將展開大法官提名大戰，意味著財政刺激方案差不多已經胎死腹中。「國會已經沒有餘裕在11月前處理這個棘手的議題。」

Cowen策略師克魯格（Chris Krueger）表示，最高法官提名戰將占去國會所有精力，不過大選後仍可能推出紓困計畫。

美國智庫「預算與政策優先中心」政府事務資深顧問富斯利（Tamara Fucile）表示，大選前達成協議恐怕無望。隨著大選日益逼近，達成協議的難度也越高。

高盛經濟學家海蘇斯（Jan Hatzius）在報告中指出，國會明顯無法及時推出新振興方案，代表最後一輪失業補助到期後，接下來的財政援助計畫可能要到2021年才會出爐。因此高盛經濟學家將美國第四季經濟成長預測由6％大砍至3％。

美國兩黨議員對新一輪紓困方案僵持不下，共和黨和川普內閣希望推出較小型的方案，規模約在1兆至1.5兆美元之間，但民主黨則主張至少推出2.2兆美元的大型紓困計畫。

(工商 )