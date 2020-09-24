台灣人清潔牙齒習慣不佳，蛀牙的機率高達九成，牙醫師趙國翔節目上就分享，一名年輕女子除了生活習慣不好外，平常幾乎只喝手搖飲料，不愛喝水，導致檢查牙齒時發現，竟然有10幾顆牙上有黑黑的蛀牙，最後治療完總共花了20多萬。
趙國翔在節目《醫師好辣》上分享，近日遇到一個年僅25歲的女性，各種口腔衛生習慣都不太好，但最大的問題就出在「不喝水」，每天只喝手搖飲，也不太愛看牙齒，直到某一天，蛀牙蛀到真的很痛才來檢查。
趙國翔表示，這名女子全口蛀牙已經有10幾顆，且上面都黑黑的，後來問了才發現，女子除了有上述的問題之外，她還長期服用安眠藥、抗憂鬱症藥物，由於抗憂鬱藥物會影響口水分泌量減少，這種人會特別容易蛀牙。
趙國翔指出，除了可以多喝水改善之外，也可服用抗交感神經藥物，刺激副交感神經作用，讓口水分泌量增加。另外，有些人會吃無糖口香糖，做咀嚼的動作時口水也會變多。
趙國翔補充，這名患者全口10幾顆蛀牙很多都蛀到神經，經過了根管治療，做了全瓷冠後，全口花了20幾萬。
(中時新聞網)
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