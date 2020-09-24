運8反潛機進入我西南防空識別區示意圖。國防部提供

國防部今晚發布，共軍運8反潛機1架次進入我西南防空識別區，我空軍應處作為，包括派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，同時廣播驅離，以及防空飛彈追監。

國防部晚10時在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態相關資訊。根據國防部公布的動態路線，示意圖與照片，共軍有1架次的運8反潛機進入我西南防空識別區；運8反潛機連日在西南空域活動。遭到我空軍廣播驅離，並且進行飛彈追監，這是共軍9天來第7度派遣軍機侵擾。

(中時 )